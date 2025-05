Aziende guidate da donne Calo del 22% in provincia

Alla fine del primo trimestre 2025, le aziende guidate da donne in provincia di Reggio Emilia sono diminuite di 201 unità rispetto al 2024, segnando un calo del 2,2%. Questo dato supera le medie nazionali e regionali, evidenziando una tendenza preoccupante per le imprese femminili locali e sollevando interrogativi sulle sfide che affrontano.

Alla fine del primo trimestre 2025, le imprese femminili attive in provincia di Reggio Emilia sono scese di 201 unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Un calo del 2,2% (ben al di sopra del -0,8% nazionale e del -1% regionale) che ha portato le imprese “in rosa” reggiane a quota 8.968, con un’incidenza del 19,2% sul totale delle aziende del territorio. Nell’universo delle imprese femminili provinciali, analizzato dalla Camera di commercio, la graduatoria assegna il primato al commercio, con 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aziende guidate da donne. Calo del 2,2% in provincia

Scopri altri approfondimenti

Contributi azzerati per le aziende che assumono giovani under 35 e donne svantaggiate, ma resta da capire se le misure avranno un impatto concreto sulla qualità del lavoro offerto

Negli ultimi anni, il lavoro e l'occupazione sono diventati temi centrali nel dibattito pubblico, specialmente per le difficoltà di giovani under 35 e donne svantaggiate nel trovare impieghi stabili.

Le fiorentine Eli Lilly e Sebach tra le aziende italiane più apprezzate dalle donne

Firenze, 14 maggio 2025 – Tra le aziende italiane più apprezzate dalle donne emergono Eli Lilly di Sesto Fiorentino, leader nel settore farmaceutico, e Sebach di Certaldo, nota per il noleggio di bagni mobili.

Aziende agricole biologiche in calo nel riminese. "Dopo anni di crescita, si registra un rallentamento"

Nel riminese, il settore delle aziende agricole biologiche mostra segnali di rallentamento dopo anni di crescita.

CRESCONO LE IMPRESE GUIDATE DA DONNE

Video CRESCONO LE IMPRESE GUIDATE DA DONNE Video CRESCONO LE IMPRESE GUIDATE DA DONNE

Ne parlano su altre fonti

Aziende guidate da donne. Calo del 2,2% in provincia; Imprese stabili tra gennaio e marzo, crescono le straniere; Imprese femminili in lieve calo nel primo trimestre: commercio e servizi alle aziende i settori più “rosa”; Aziende familiari, solo il 15 per cento arriva alla terza generazione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Imprese guidate da donne, meno 21 nel Piacentino nel 1° trimestre: a “perdere” di più il commercio

Secondo ilpiacenza.it: Il comparto rappresenta la quota più rilevante delle aziende femminili attive sul territorio locale, pari al 24,4% di quelle attive: tutti i dati della Camera di Commercio ...

Aziende italiane al femminile: più donne ai vertici se il CEO è donna?

Segnala businesscommunity.it: La ricerca si è basata sull'analisi dei dati raccolti tramite un questionario somministrato ai ceo di 153 aziende italiane, di cui 17 guidate da donne, un dato che riflette la disparità di genere ...

Nelle aziende medio-grandi della Toscana donne ancora penalizzate

Da nove.firenze.it: Si tratta di 441 aziende, con più di cento addetti: un campione di 182.572 addetti, di cui 981.000 circa (il 44,4%) donne. Il monitoraggio ... dato in lieve calo rispetto al passato quando ...