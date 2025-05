Avis e Coldiretti rinnovata la convenzione | Accordo dai valori importanti

È stata rinnovata la convenzione tra Avis Ferrara e Coldiretti, un accordo di grande valore. Questo rinnovo offre ai donatori Avis l’opportunità di acquistare prodotti Coldiretti, rafforzando la collaborazione tra le due associazioni. L’intesa rappresenta un passo importante per promuovere valori condivisi di solidarietà, sostenibilità e mutualismo, favorendo iniziative benefiche e di supporto alla comunità. Un accordo che rafforza il legame tra volontariato e produzione agricola locale.

È stata rinnovata la convenzione tra l’Avis provinciale di Ferrara e Coldiretti, un accordo che ha un grande valore sotto diversi aspetti. “Innanzitutto – sottolineano proprio da Avis -, rappresenta un’opportunità in più per i nostri donatori, che avranno la possibilità di acquistare prodotti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Avis e Coldiretti, rinnovata la convenzione: "Accordo dai valori importanti"

