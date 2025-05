Autocisa compie 50 anni | Opera che genera valore Sguardo verso il futuro

Autocisa compie 50 anni, mezzo secolo di impegno nel supportare lo sviluppo economico, turistico e sociale dei territori. Da oggi, 24 maggio, celebriamo questo importante traguardo che testimonia il nostro ruolo strategico sulla A15 Parma – La Spezia, un’arteria fondamentale tra mare e monti, collegando Liguria e Toscana, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Mezzo secolo di storia a supporto dello sviluppo economico, turistico e sociale dei territori e del Paese. È l’anniversario che cadrà oggi, sabato 24 maggio, riguardante la A15 Parma – La Spezia, strategica arteria autostradale che si snoda per 108 km tra mare e monti, collegando Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Il 24 maggio 1975, con l’apertura al traffico dell’ultimo tratto Montelungo – Pontremoli l’Italia completava una delle sue opere infrastrutturali più avveniristiche e significative del tempo, un grande progetto ingegneristico – stradale ideato sul finire degli anni Cinquanta per rispondere alle crescenti esigenze del Paese di nuovi collegamenti veloci necessari alla ripresa del dopoguerra, di cui l’automobile ne è stata uno dei simboli principali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autocisa compie 50 anni: "Opera che genera valore. Sguardo verso il futuro"

