Autocarro troppo veloce la polizia locale scopre il motivo

Durante un normale controllo a Banale, la polizia locale delle Giudicarie ha scoperto che un autocarro circolava a velocità ben superiore ai limiti previsti per la sua categoria, fissati a 100 km/h. L’indagine tramite tachigrafo ha rivelato un comportamento di guida eccessivamente veloce, portando a importanti accertamenti sul conducente e sulle possibili ragioni di questa infrazione.

Quell'autocarro andava decisamente troppo veloce rispetto a quanto consentito per quella categoria (i 100 chilometri orari): è ciò che ha scoperto ieri la polizia locale della Giudicarie durante un controllo sulle strade di Banale. Il controllo del tachigrafo ha fatto emergere velocità ben.

