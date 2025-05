Auto si scontra contro una moto | centauro in gravi condizioni

Questo mattina, lungo la strada regionale 630 a San Giorgio a Liri, si è verificato un gravissimo incidente tra un'auto e una moto. Il motociclista, rimasto in gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Cassino. L'incidente, ancora sotto indagine, desta preoccupazione nella comunità locale.

Auto si scontra contro una moto, motociclista trasportato in codice rosso all'ospedale di Cassino. L'incidente è avvenuto questa mattina lungo la strada regionale 630, nel tratto che attraversa il territorio comunale di San Giorgio a Liri A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Auto si scontra contro una moto: centauro in gravi condizioni

Approfondisci con questi articoli

Si schianta con la moto contro un’auto in manovra in un parcheggio nel Bresciano: grave una 50enne

Un incidente stradale ha colpito Limone sul Garda, nel bresciano, il 16 maggio, quando una moto con due persone a bordo si è schiantata contro un'auto in manovra.

Moto contro auto sulla Statale 45 a Niviano, 73enne all'ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 14 maggio lungo la Statale 45, all'altezza del bivio per Caratta, tra Niviano e Settima.

Auto contro moto: gravemente ferito un 56enne

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina a Vitiano, lungo la strada regionale 142, coinvolgendo un'auto e una moto.

Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Km/h diventa virale sui social

Video Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Km/h diventa virale sui social Video Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Km/h diventa virale sui social

Ne parlano su altre fonti

Monticelli, tragico scontro tra auto e moto a Corte Secca: muore una donna; Scontro auto moto: grave un 32enne; Scontro tra auto e moto: grave un ventisettenne; Scontro tra un’auto e una moto in provincia di Lecco: morto un motociclista di 48 anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro tra auto e moto a Nuxis, muore centauro di 41 anni

Scrive msn.com: (ANSA) - CARBONIA, 17 MAG - Incidente mortale alle porte di Nuxis: un motociclista di 41 anni è morto nello scontro contro un'auto. Ferite tre persone che viaggiavano all'interno della vettura: sono s ...

Grave incidente sulla provinciale 31 a Tonara, scontro auto-moto: cenaturo soccorso con l'elicottero

Segnala youtg.net: TONARA. Ennesimo incidente stradale nelle strade sarde. Un'auto si è scontrata con una moto di grossa cilindrata, che arrivava dal senso di marcia opposto, sulla provinciale 31, nel territorio di Tona ...

Rione Libertà, auto contro moto: muore un 17enne, un altro giovanissimo ferito gravemente

Lo riporta ntr24.tv: Una serata, quella di ieri, con un bilancio terribile sulle strade sannite. Dopo lo scontro frontale sulla statale 87, che ha causato un morto e due feriti, un altro incidente ha avuto conseguenze dra ...