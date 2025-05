Auto in divieto di sosta a Provinciale navetta bloccata

Un'auto parcheggiata in divieto di sosta blocca nuovamente la navetta sostitutiva del tram sul viale San Martino al rione Provinciale. La presenza di veicoli in divieto impedisce il passaggio del mezzo gommato, causando disagi. La segnalazione arriva da un lettore, evidenziando il problema ricorrente che ostacola il servizio di trasporto sostitutivo e crea disagio per gli utenti.

La navetta che sostituisce il tram bloccata ancora una volta sul viale San Martino al rione Provinciale. Colpa delle auto parcheggiate in divieto di sosta che non consentono - come questa mattina - al mezzo gommato di transitare. E' quanto segnalato alla nostra redazione da un lettore.

Auto in divieto di sosta a Provinciale, navetta bloccata

Ennesimo disservizio sulla Provinciale Navetta: questa mattina, il bus sostitutivo del tram è rimasto bloccato sul viale San Martino a causa di auto parcheggiate in divieto di sosta.

