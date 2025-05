Auto fuori controllo si schianta contro il muro | grave un uomo

Venerdì 23 maggio, a Merano, un'auto fuori controllo si è schiantata contro un muro vicino al sottopassaggio ferroviario, provocando gravi ferite a un uomo. Momenti di paura si sono vissuti poco prima delle 17, mentre le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, lasciando incertezza sulle dinamiche che hanno portato a questo grave episodio.

Momenti di paura poco prima delle 17 di ieri, venerdì 23 maggio, quando a Merano un’auto ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro un muro a pochi passi dal sottopassaggio ferroviario. Non si conoscono ancora le esatte dinamiche dello schianto che ha portato al serio ferimento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Auto fuori controllo si schianta contro il muro: grave un uomo

