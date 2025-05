Auto finisce contro un albero e si ribalta sull’Ardeatina | un morto e 4 feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato sulla via Ardeatina, a sud di Roma, causando un decesso e quattro feriti gravi. Un'auto, finita contro un albero e poi ribaltatasi, ha devastato una vettura con diverse persone a bordo. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza.

(Adnkronos) – Grave incidente stradale oggi, sabato 24 maggio, sulla via Ardeatina al km 16 a sud di Roma. Un'auto è andata a sbattere contro un albero e, poi, si è ribaltata, provocando la morte di un uomo, mentre gli altri quattro passeggeri sono rimasti feriti in modo grave. La sala operativa dei vigili del . L'articolo Auto finisce contro un albero e si ribalta sull’Ardeatina: un morto e 4 feriti gravi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Auto finisce contro un albero e si ribalta sull’Ardeatina: un morto e 4 feriti gravi

Scopri altri approfondimenti

Grave incidente a Gonzaga: moto finisce contro un’auto in svolta. Gravissimo un 40enne

Un grave incidente è avvenuto a Gonzaga, nella provincia di Mantova, intorno alle 12.45 di oggi. Una moto Yamaha Tracer ha colpito un'auto Opel Astra in fase di svolta, lasciando un 40enne in condizioni critiche.

Si schianta contro un albero e l'auto gira su se stessa

Un drammatico incidente ha sconvolto la viabilità sulla strada regionale 353, coinvolgendo una donna al volante di una Peugeot 206.

Bus con a bordo scolaresca finisce contro un albero a Torino: l’autista ha perso il controllo del mezzo, alcuni feriti lievi

A Torino, un autobus con una scolaresca a bordo ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero e alcuni veicoli parcheggiati all’incrocio tra corso San Maurizio e via M.

GINOSA, BRUTTO INCIDENTE STRADALE SULLA SP8, AUTO FINISCE CONTRO ALBERO D'ULIVO

Video GINOSA, BRUTTO INCIDENTE STRADALE SULLA SP8, AUTO FINISCE CONTRO ALBERO D'ULIVO Video GINOSA, BRUTTO INCIDENTE STRADALE SULLA SP8, AUTO FINISCE CONTRO ALBERO D'ULIVO

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Auto finisce contro un albero e si ribalta sull'Ardeatina: un morto e 4 feriti gravi

Scrive msn.com: (Adnkronos) - Grave incidente stradale oggi, sabato 24 maggio, sulla via Ardeatina al km 16 a sud di Roma. Un'auto è andata a sbattere contro un albero e, poi, si è ribaltata, provocando la morte di u ...

Incidente via Ardeatina, auto finisce contro un albero e si ribalta: un morto e quattro feriti gravi (tre sono minori)

Come scrive roma.corriere.it: Ancora una tragedia della strada alle porte di Roma: accertamenti della polizia municipale sulla velocità tenuta dalla vettura e sull'eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto anche i vigil ...

Incidenti stradali, auto finisce contro un albero e si ribalta in via Ardeatina: un morto e quattro feriti gravi

Secondo msn.com: Ancora una tragedia della strada alle porte di Roma: accertamenti della polizia municipale sulla velocità tenuta dalla vettura e sull'eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto anche i vigil ...