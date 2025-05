Auto finisce contro un albero e si ribalta sull’Ardeatina | un morto e 4 feriti gravi

Grave incidente sulla via Ardeatina, a sud di Roma, nel pomeriggio di sabato 24 maggio. Un'auto, dopo aver tamponato un albero, si è ribaltata, provocando un morto e quattro feriti gravi. L'incidente ha sconvolto la zona e ha richiesto interventi di soccorso immediati. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Grave incidente stradale oggi, sabato 24 maggio, sulla via Ardeatina al km 16 a sud di Roma. Un'auto è andata a sbattere contro un albero e, poi, si è ribaltata, provocando la morte di un uomo, mentre gli altri quattro passeggeri sono rimasti feriti in modo grave. La sala operativa dei vigili del

Auto finisce contro un albero e si ribalta sull'Ardeatina: un morto e 4 feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato sulla via Ardeatina, a sud di Roma, causando un decesso e quattro feriti gravi.

