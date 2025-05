Auto europee a rischio stop | troppe regole pochi risultati

Le auto europee potrebbero presto fermarsi: l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha dichiarato guerra ai Pfas, sostanze diffuse ma pericolose. Le restrizioni proposte rischiano di bloccare l’intera industry automobilistica, già alle prese con regole sempre più stringenti e risultati modesti. Uno scontro tra tutela ambientale e sostenibilità economica che mette a rischio il settore.

Quando l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha dichiarato guerra ai Pfas, un gruppo di circa 10 mila composti molto diffusi ma che possono contaminare acqua, suolo e alimenti, forse non si è resa conto dell’impatto che le restrizioni proposte avrebbe avuto sul settore automobilistico: uno tsunami. Perché i Pfas sono utilizzati, grazie alle loro proprietà tecniche uniche, in tantissime parti di una vettura: nei rivestimenti per i sedili, nelle guarnizioni, nelle vernici, nelle batterie. Potenzialmente milioni di componenti auto rientrerebbero nel divieto e attualmente, sostengono i produttori, non esistono alternative valide per molte applicazioni chiave. 🔗 Leggi su Panorama.it