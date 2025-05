Auguri premier Zhelyazkov da Roma per festa Cirillo e Metodio | Giorno grandezza spirituale Bulgaria

Il premier Zhelyazkov, da Roma, porge i suoi auguri in occasione della festa di Cirillo e Metodio. Questa giornata rappresenta un momento di grandezza spirituale per la Bulgaria, simbolo di luce, conoscenza e tradizione. Un'occasione per riflettere sul passato illuminato e sul futuro promettente della nazione bulgara. Buona festa a tutti i cittadini!

(Agenzia Vista) Sofia, 24 maggio 2025 “Il 24 maggio è la festa bulgara migliore e più luminosa, un raggio del passato che illumina il presente e indica il futuro. Questo giorno è un simbolo della grandezza spirituale della Bulgaria e della continua ricerca della conoscenza, dell'illuminazione e del progresso. Nel suo discorso il primo ministro si è rivolto anche ai bulgari all'estero. Grazie alle migliaia di connazionali in tutto il mondo che, attraverso il loro duro lavoro, con lealtà, guadagnano rispetto e mantengono vivo lo spirito bulgaro”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Auguri premier Zhelyazkov da Roma per festa Cirillo e Metodio: Giorno grandezza spirituale Bulgaria

