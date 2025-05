Attore di 9-1-1 chiarisce l’assenza del suo personaggio

L’attore Troy Winbush spiega l’assenza del suo personaggio, Nathaniel Greene, in "9-1-1". Dopo un arco narrativo recente, Greene ha avuto una presenza ridotta nelle stagioni attuali, alimentando speranze di un suo eventuale ritorno. La situazione attuale lascia spazio a molteplici ipotesi sul futuro del personaggio e sulla sua possibile evoluzione nella serie.

Situazione attuale del personaggio Nathaniel Greene in 9-1-1. Nel corso delle ultime stagioni di 9-1-1, il personaggio di Nathaniel Greene, interpretato dall'attore Troy Winbush, ha avuto una presenza limitata, lasciando spazio a molte speculazioni sul suo possibile ritorno. Dopo un arco narrativo di tre episodi tra il 2018 e il 2023, l'ultimo suo apparizione risale alla stagione 6, episodio 13, intitolato "Mixed Feelings". Nonostante la sua assenza recente, gli autori hanno lasciato aperta la porta a un suo eventuale ritorno.

