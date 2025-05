Atti osceni in luogo pubblico ad Ancona 40enne nei guai | così è stato sorpreso in un negozio

Un uomo di 40 anni, già conosciuto per precedenti penali, è stato sorpreso mentre compiva atti osceni in un negozio di Ancona. Il comportamento del soggetto ha portato all’allontanamento dalla città, con un provvedimento del Questore che ha emesso un Foglio di via obbligatorio, per garantire la sicurezza pubblica.

Girovaga nudo di notte e si stende di fronte alla Pam in viale Miramare, denunciato per atti osceni

A Trieste, un episodio singolare ha catturato l'attenzione dei passanti nella notte: un turista italiano di 30 anni si è mostrato completamente nudo in via Udine e si è poi sdraiato a terra in viale Miramare, davanti a un supermercato.

Atti osceni davanti ad una donna vicino ad una scuola. Poi minacce di morte ai poliziotti che lo neutralizzano col taser

Un pregiudicato gambiano di 19 anni ha compiuto atti osceni davanti a una donna vicino a una scuola elementare.

Atti osceni nell’area giochi e poi prende a morsi i ghisa: 33enne arrestato in zona Garibaldi

Un uomo di 33 anni è stato arrestato in zona Garibaldi, Milano, dopo aver compiuto atti osceni nell'area giochi e aver aggredito un agente di polizia con un morso violento.

Atti osceni in luogo pubblico. Sono sempre puniti con una sanzione penale?

Video Atti osceni in luogo pubblico. Sono sempre puniti con una sanzione penale? Video Atti osceni in luogo pubblico. Sono sempre puniti con una sanzione penale?

