Atteggiamento aggressivo nei nostri confronti | l’accusa dei tifosi ‘azzurrosanniti’

I tifosi del Napoli sono stati vittime di un atteggiamento aggressivo e di un'ostilità ingiustificata a Benevento, dove è stato loro vietato di festeggiare la conquista dello scudetto. Un episodio che evidenzia come, ancora una volta, l'intolleranza e la tensione calcistica possano sovrastare la gioia di una vittoria, suscitando riflessioni sulla gestione e il rispetto reciproco tra tifoserie.

Tempo di lettura: 3 minuti “Ieri sera a Benevento ai tifosi del Napoli è stato letteralmente impedito di festeggiare la vittoria dello scudetto. E non ci riferiamo agli appelli alla sobrietà che qualcuno ha diramato per evitare eventuali eccessi richiamando al rispetto per una giovane vita spezzata. Ma all’atteggiamento minaccioso e aggressivo di una gang di individui che a piazza Risorgimento, luogo in cui si riuniscono gli sportivi in simili circostanze, ha offeso e costretto persone civili, donne e bambini, a non poter nemmeno sventolare in silenzio le bandiere, a farsi da parte perché era morto “u cumpagno nuostro”, a tornarsene a casa con le buone o con le cattive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it