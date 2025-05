attacco con il coltello dodici feriti incubo terrorismo in germania

Un nuovo drammatico episodio di terrorismo scuote la Germania. A Amburgo, una donna di 39 anni ha innescato un attacco con il coltello, ferendo dodici persone, con tre in gravi condizioni. L'intervento della polizia ha concluso l'assalto, portando alla sua cattura. Un incubo che evidenzia ancora una volta la minaccia della violenza improvvisa e imprevedibile.

L’ennesimo attacco con il coltello ha scosso la Germania. Ad Amburgo una donna di 39 anni, intorno alle 18 di ieri, ha colpito all’impazzata attorno a sé ferendo 12 persone, tre delle quali sono in pericolo di vita. Subito dopo la responsabile dell’aggressione è stata fermata dalla polizia. È stata la Bild a raccontare per prima che alcuni dei feriti sono stati soccorsi anche sui treni, mentre il traffico ferroviario è stato fermato. La matrice dell’agguato non è ancora stata chiarita dagli inquirenti, anche se le modalità riaccendono i riflettori sul terrorismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net