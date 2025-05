ATP Amburgo 2025 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori conquistano il titolo in doppio!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori, coppia numero 3 del tabellone, si aggiudicano il titolo di doppio ai Bitpanda Hamburg Open 2025. Gli azzurri, nel prestigioso torneo ATP 500 disputato sulla terra battuta di Amburgo, Germania, dominano l’ultimo match, portando a casa il trofeo e consolidando la loro grande stagione nel circuito internazionale.

La coppia numero 3 del tabellone, formata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, conquista il titolo del tabellone di doppio dei Bitpanda Hamburg Open 2025 di tennis: gli azzurri, nell’ultimo atto del torneo ATP 500 andato in scena sulla terra battuta outdoor di Amburgo, in Germania, liquidano i l’argentino Andres Molteni ed il brasiliano Fernando Romboli  con lo score di 6-4 6-0 in un’ora ed otto minuti di gioco. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nel primi sette game vengono vinti in risposta appena 5 punti, conquistati tutti dagli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Amburgo 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori conquistano il titolo in doppio!

