Atletica Italia d’argento con la squadra femminile nella Coppa Europa dei 10 000 metri

L’Italia conquista l’argento nella Coppa Europa dei 10.000 metri su pista a Pacé, Francia. La squadra femminile si distingue, portando a casa una medaglia meritevole per il risultato positivo e l’impegno dimostrato in una competizione ricca di emozioni. Un’ottima performance che conferma il valore e la crescita dell’atletica italiana a livello internazionale.

Arriva una medaglia per l’Italia al termine della Coppa Europa dei 10.000 metri su pista andata in scena oggi a Pacé (in Francia). L’unico piazzamento sul podio della manifestazione è stato ottenuto dal team femminile azzurro, che ha conquistato l’ argento alle spalle del Belgio grazie ad una buona prestazione corale delle migliori tre al traguardo. Elisa Palmero è stata la prima delle italiane all’arrivo in quinta piazza assoluta completando la prova in 32:05.95 subito davanti alla connazionale Federica Del Buono, sesta in 32:12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Italia d’argento con la squadra femminile nella Coppa Europa dei 10.000 metri

