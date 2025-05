Athletic Club-Barcellona il pronostico de LaLiga | spettacolo atteso al San Mames

Siamo alle ultime emozioni della Liga 2024/2025, con la 38ª e ultima giornata che promette spettacolo. Domani, domenica 25 maggio, si concluderà il campionato con tre sfide, tra cui quella tra Athletic Club e Barcellona al San Mames. Ecco il pronostico e le anticipazioni di un match che potrebbe decidere molte classifiche.

Siamo giunti alle battute finali della Liga 20242025. Il massimo campionato spagnolo torna protagonista con le sfide della 38ª e ultima giornata di campionato. Domani, domenica 25 maggio, ci aspettano 3 partite: a chiudere il programma sarà la partita tra Athletic Club e Barcellona, in campo dalle ore 21:00 al San Mames di Bilbao. Gli ospiti partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.57, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 4. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Athletic Club-Barcellona, il pronostico de LaLiga: spettacolo atteso al San Mames

Contenuti che potrebbero interessarti

Getafe-Athletic Bilbao, il pronostico de LaLiga: piace la combo, attenzione a Inaki Williams

Nella trentaseiesima giornata di LaLiga, l'attenzione si concentra su Getafe-Athletic Bilbao, in programma giovedì 15 maggio alle 21.

Real Sociedad-Celta Vigo, il pronostico de LaLiga: combo in under ma non solo

La finale di stagione in LaLiga si preannuncia emozionante, con la trentacinquesima giornata che apre le porte a un turno infrasettimanale ricco di battaglie.

Rayo Vallecano-Real Betis, il pronostico de LaLiga: dal GOL alla chance mix

Martedì 13 maggio ha preso il via la trentaseiesima giornata di LaLiga, con tre sfide intriganti che potrebbero avere un impatto significativo sul titolo.

Athletic Club -- FC Barcelona: Mi pronóstico para bwin.