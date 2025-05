Atalanta Parma festa finale allo stadio | sipario di una grande stagione e del capitano Rafael Toloi

La sfida tra Atalanta e Parma si conclude con una festa finale allo stadio, simbolo di una grande stagione. Omaggio speciale a Rafael Toloi, capitano e simbolo nerazzurro, che dà il suo addio dopo 10 anni. Una celebrazione emozionante, che chiude il capitolo 2024-2025 e rende onore a un importante ciclo per la squadra.

Atalanta Parma sarà il sipario della stagione 2024 2025, e per l'occasione la squadra nerazzurra ha preparato una festa anche per omaggiare l'addio di capitan Toloi dopo 10 anni di carriera a Bergamo.

Atalanta, conto alla rovescia per la festa col Parma: domenica 25 l’ultima al Gewiss

L'Atalanta si prepara alla festa di chiusura al Gewiss Stadium, domenica 25 contro il Parma. Una gara importante, alle 20:45, che segnerà l'ultima di campionato.

L’Atalanta fa la festa a capitan Toloi. Il regalo più bello? Battere il Parma e chiudere in bellezza il campionato a quota 77

L'Atalanta saluta il campionato con una vittoria speciale, battendo il Parma e chiudendo a quota 77 punti.

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio

In vista della gara contro la Roma, l'Atalanta ha diramato la lista dei convocati con importanti novità .

