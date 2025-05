Associazioni a confronto per la Via del ferro etrusca

Domani alle 10, al centro Le Caselline di Pian di Setta, si terrà un incontro tra le associazioni interessate alla Via del Ferro Etrusca, un nuovo cammino nell’Appennino. Organizzato dal gruppo Arca, presente da oltre 15 anni, l’evento favorisce il confronto tra i soggetti coinvolti per valorizzare e promuovere questa antica via, portando avanti un progetto di grande interesse culturale e turistico.

In Appennino si parla di un nuovo cammino, la via del ferro etrusca. Domani, alle ore 10, presso il centro le Caselline a Pian di Setta si svolgerà un incontro tra le associazioni interessate alla nascita del tracciato. A organizzare la giornata è il gruppo Arca, presente da una quindicina d'anni sul territorio. "L' Appennino bolognese nel corso della storia – racconta Fabio Righi di Arca – per la relativa facilità di accesso è sempre stato utilizzato come valico. Gli etruschi non hanno fatto eccezione.

