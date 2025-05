Asili nido aperti il sabato mattina e durante le vacanze di Natale | il Piemonte stanzia 14 milioni di euro Sostegno anche alle scuole di montagna

Il Piemonte amplia i servizi per l'infanzia, con asili nido aperti il sabato e durante le vacanze di Natale nel 2025-2026. La regione investe oltre 1,4 milioni di euro, sostenendo anche le scuole di montagna, grazie ai fondi del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, per garantire servizi piĂą flessibili e accessibili ai bambini e alle loro famiglie.

Per l’anno educativo 2025-2026, la Regione Piemonte stanzia oltre 1,4 milioni di euro per ampliare l’orario di apertura degli asili nido comunali. I fondi, interamente coperti dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, permetteranno ai Comuni di prolungare i servizi da settembre a luglio senza alcun onere per le famiglie. L'articolo Asili nido aperti il sabato mattina e durante le vacanze di Natale: il Piemonte stanzia 1,4 milioni di euro. Sostegno anche alle scuole di montagna . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

