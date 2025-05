Asgreen vince da solo la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025. Del Toro sempre in rosa

Kasper Asgreen conquista da solo la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025, mantenendo la maglia rosa. Da Treviso a Gorizia di 195 km, l’olandese resiste all’attacco dei compagni di fuga, Groves e Kooij, arrivando con un vantaggio di sedici secondi. La sua vittoria rafforza la leadership e il suo dominio in questa edizione, mentre il Giro si fa sempre più avvincente.

Assolo vincente di Kasper Asgreen che fa sua la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025, da Treviso a Gorizia di 195 km, beffardo a tre chilometri dal traguardo i due compagni di fuga, Groves e Kooij. La maglia rosa Del Toro arriva dopo sedici secondi e allunga ancora in classifica generale. QUATTORDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025: VINCE ASGREEN Partono subito in quattro, Kasper Asgreen, Clement Davy, Mirco Maestri e Martin Marcellusi che procedono di comune accordo fino al primo strappo. Qui si staccano in tre, lasciando solo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com