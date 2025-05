Artusi ipotesi embolia | il ricordo a San Paolo

Potrebbe essere stata un’embolia la causa della scomparsa di Alessandro Artusi, il chimico pratese deceduto durante un’immersione nell’Argentario. Questa è l’ipotesi principale, emersa dall’esame condotto dopo il triste evento, che ricorda anche il tragico ricordo di San Paolo. La vicenda resta ancora sotto indagine, con l’attenzione rivolta alle dinamiche dell’incidente.

Potrebbe essere stata un’ embolia a causare la dipartita di Alessandro Artusi (nella foto), il chimico pratese scomparso durante un’ immersione nelle acque dell’ Argentario (nel comune di Porto Santo Stefano ) il 10 maggio scorso. Questa l’ipotesi principale, stando a quanto è trapelato dopo l’esame autoptico e in attesa del referto ufficiale. Di certo c’è che la morte del cinquantunenne ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile, a San Paolo: tantissime le persone che gli hanno voluto tributare l’ultimo saluto, durante le esequie celebrate lo scorso mercoledì. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Artusi, ipotesi embolia: il ricordo a San Paolo

