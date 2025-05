Arte e vita vanno sempre Oltre partendo da tre camere oscure

Arte e vita si intrecciano oltre i confini dell’oscurità, partendo da tre camere oscure di Tiziana Petrelli. Questi spazi, vere stanze dell’anima, invitano a vivere i quadri, superando il semplice sguardo. La mostra, aperta dal 10 maggio fino al 2 giugno nella chiesa di..., esplora il confine sottile tra prima e dopo, illuminando l’ombra come porta verso l’interiorità.

di Tiziana Petrelli C’è un prima e un dopo Oltre. E il confine è segnato da un’ombra. O meglio, da tre camere oscure, vere stanze dell’anima, dove i quadri non si osservano soltanto, ma si vivono. L’allestimento della mostra aperta dallo scorso 10 maggio e prorogata fino al 2 giugno nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, in piazza Cleofilo, è qualcosa che Fano non aveva mai visto: immersivo, multisensoriale, audace. Più che una mostra, un’esperienza, un viaggio intimo nella luce delle emozioni e nel buio della memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arte e vita vanno sempre “Oltre“ partendo da tre camere oscure

