Arrighi fa un bilancio e guarda avanti | C’è ancora molta strada da fare

Arrighi fa un bilancio del percorso compiuto e guarda avanti, riconoscendo i traguardi raggiunti e quelli ancora da conquistare. Il Piano dettagliato del Comune di Carrara ha già portato a risultati importanti, ma molte sfide rimangono per completare gli obiettivi entro il 2027. Un percorso di crescita e sviluppo che richiede impegno e visione futura.

Molti obiettivi del Piano dettagliato degli obiettivi del Comune di Carrara sono stati raggiunti, altri invece dovranno essere portati a termine entro il 2027. Si tratta di un documento attraverso il quale l’amministrazione provvede a definire in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nella specifica sezione del Documento unico di programmazione (Dup), trovando nel Pioa uno strumento per la sua realizzazione concreta. È stato costituito l’ osservatorio del marmo, è stato approvato il nuovo regolamento degli agri marmiferi, è stata incentivata la nascita delle Pro loco nei paesi a monti e si sono create diverse occasioni per rivitalizzare il centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrighi fa un bilancio e guarda avanti : "C’è ancora molta strada da fare..."

