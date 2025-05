Arrestato studente egiziano a Lecco per possesso di propaganda jihadista e manuali ISIS

Un giovane studente egiziano di 20 anni residente a Lecco è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine per possesso di propaganda jihadista e manuali dell’ISIS. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, sottolinea l’attenzione delle autorità sui rischi legati alla diffusione di materiali terroristici tra i giovani.

Un giovane egiziano di 20 anni, studente universitario residente in provincia di Lecco, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine sul possesso di materiale a finalità terroristica. L'ordinanza, emessa dal Gip del tribunale competente, ha disposto la custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura della Repubblica locale.

