Arrestato per violenza sessuale il medico Giovanni Sgroi il racconto delle pazienti | “Incubi per mesi”

Il medico Giovanni Sgroi è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata, dopo le terribili testimonianze di quattro pazienti e di una segretaria. Le donne raccontano di mesi di incubi e dolore, rivelando come le visite si siano trasformate in atti di violenza e abuso. Un fatto che scuote l’intera comunità e riaccende il dibattito sulla tutela delle vittime.

Sgroi è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di 4 donne per aver "trasformato le visite in un atto di violenza". Il racconto delle pazienti abusate e della segretaria: "Non nasconde questo spasmodico desiderio verso le donne, fa numerosi apprezzamenti fisici". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Arrestato per violenza sessuale il medico Giovanni Sgroi, il racconto delle pazienti: “Incubi per mesi”

