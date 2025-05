Arianna Meloni | Noi difendiamo il 41bis la sinistra va a trovare i mafiosi in carcere La rabbia del Pd

Arianna Meloni, dirigente di Fratelli d’Italia e sorella della premier, denuncia come il governo abbia difeso il 41bis, mentre la sinistra preferirebbe incontrare i mafiosi in carcere. La sua posizione rievoca le pregnanti polemiche passate, alimentando il dibattito sulla durezza delle misure antimafia e le scelte politiche che le accompagnano.

«Il governo Meloni ha difeso il 41bis mentre qualcuno della sinistra preferiva andare a trovare i mafiosi in carcere ». A dirlo è Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della premier, argomentando con parole molto simili a quelle che fecero esplodere il caso Donzelli-Delmastro su Alfredo Cospito, in carcere per scontare una pena di 23 anni per attentato.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arianna Meloni: "Noi difendiamo il 41bis, la sinistra va a trovare i mafiosi in carcere". La rabbia del Pd

