Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sposi le foto del matrimonio | a portare le fedi la figlia Allegra

Il 24 maggio, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno coronato il loro sogno d’amore in un suggestivo borgo toscano, circondati da familiari e amici. A portare le fedi, la piccola Allegra, loro amata figlia nata poco più di un anno fa. Un matrimonio emozionante e ricco di significato, immortalato in foto e video da ricordare per sempre.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati. La cerimonia si è svolta sabato 24 maggio in un antico borgo in Toscana alla presenza di amici e parenti. A portare le fedi la piccola Allegra, la figlia che la coppia nata a Uomini e Donne ha avuto insieme poco più di un anno fa. Le foto e i video del loro grande giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sposi, le foto del matrimonio: a portare le fedi la figlia Allegra

Arianna Cirrincione ha scritto il suo sogno nel suo abito da sposa, progettato da lei stessa. Dopo sei anni d’amore e la nascita della loro figlia, Arianna e Andrea Cerioli hanno celebrato il loro matrimonio.

