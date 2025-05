Arcuri ha ancora documenti Covid

Arcuri possiede ancora documenti relativi al Covid, sollevando polemiche. I membri di FdI della commissione sulla pandemia denunciano: «Ha consegnato clandestinamente materiale al Pd. Perché è rimasto in suo possesso?» La vicenda alimenta dubbi sulla gestione delle informazioni e sulle implicazioni politiche coinvolte. Continua a leggere per scoprire i dettagli.

La denuncia dei membri Fdi della commissione sulla pandemia: «Ha consegnato in modo riservato del materiale al Pd: perché è rimasto in suo possesso?». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Arcuri ha ancora documenti Covid»

Scopri altri approfondimenti

Sms scambiati tra la Commissione Ue e Pfizer, il tribunale dell’Unione europea ha accolto il ricorso del New York Times che chiedeva di accedere ai messaggi sull’emergenza Covid-19

Il Tribunale dell'Unione Europea ha riaperto un capitolo controverso sull'emergenza Covid-19, accogliendo il ricorso del New York Times per accedere agli sms tra la Commissione europea e Pfizer.

Ex Ilva, Urso: “documenti dimostrano che la Procura ha detto il falso”

L'ex Ilva vive un momento critico: documenti appena rivelati attestano che la procura ha fornito informazioni mendaci.

Pfizergate, von der Leyen ha cancellato sms con Bourla su vaccini Covid Pfizer, secretato contratti di acquisto e l'ha fatta franca: nessuna conseguenza, né legale né politica

Il caso pfizergate, che coinvolge von der Leyen e Bourla, solleva gravi interrogativi su trasparenza e responsabilità nella gestione dei vaccini COVID-19.

Pfizer/BioNtech vaccine hit by hackers

Video Pfizer/BioNtech vaccine hit by hackers Video Pfizer/BioNtech vaccine hit by hackers

Su questo argomento da altre fonti

Denuncia Fdi sul Covid. "La senatrice Pd portavoce di Arcuri"

Secondo msn.com: A essere accusata di essere "ventriloqua" dell'ex commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri è la senatrice toscana del Pd Ylenia Zambito ...

Covid 19, trema Giuseppe Conte “Sapeva delle mascherine farlocche e coprì tutto”. FdI porta i documenti in Procura

Da msn.com: In commissione Covid emergono nuove accuse sulla gestione ... Conte e della struttura commissariale allora guidata da Domenico Arcuri. Durante l’ultima seduta della Commissione parlamentare ...

Vaccino Covid, Conte: "Gravi violazioni, all'Italia 3,4 milioni di dosi invece di 8"

Come scrive tg24.sky.it: Lite tra Arcuri e De Luca Dopo i ritardi di Pfizer, quelli di AstraZeneca, che ha annunciato un taglio del ... i tagli annunciati da AstraZeneca (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).