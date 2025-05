Aperture straordinarie con Palazzi svelati il 2 giugno

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, a Genova si rinnova "Palazzi svelati", con aperture straordinarie di edifici istituzionali, tra cui il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari. L'evento permette ai cittadini di visitare spazi normalmente inaccessibili, promuovendo la cultura e la partecipazione civica. Le visite speciali iniziano dal 26 maggio, offrendo opportunità di scoperta e conoscenza delle istituzioni locali.

Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, torna a Genova Palazzi svelati, l'evento grazie al quale vengono aperte ai cittadini le porte di palazzi istituzionali normalmente chiusi al pubblico, tra cui il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari. A partire da lunedì 26 maggio

Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, torna a Genova Palazzi Svelati, l'evento che apre al pubblico suoi palazzi istituzionali normalmente inaccessibili, tra cui il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari.

