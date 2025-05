Anziani in calo mancano caregiver | l' inverno demografico in regione

L'invecchiamento demografico in Friuli Venezia Giulia sta portando a un calo degli anziani e alla carenza di caregiver. Il rapporto tra potenziali assistenti tra i 50 e i 75 anni e gli over 85 si è drasticamente ridotto, passando da oltre 10,5 a 1 a 7,6. Questa dinamica evidenzia le sfide crescenti nell’assistenza agli anziani in una regione già colpita dal lento invecchiamento nazionale.

L'invecchiamento demografico, andamento statistico da anni stabilito in Italia, colpisce anche il Friuli Venezia Giulia. Il rapporto tra potenziali caregiver (tra i 50 e i 75 anni) e gli over 85, che a inizio anni Duemila era di oltre 10,5 a 1, oggi è sceso a 7,6. In regione, infatti, ci sono.

