Antonio Tiberi prudente | La condizione é in crescita Il Giro d’Italia si deciderà nelle ultime tappe

Dopo l’arrivo di ieri a Vicenza, Antonio Tiberi ha commentato la prova del Giro d’Italia 2025, sottolineando la sua condizione in crescita e la difficoltà dell’ultima tappa. La corsa si deciderà nelle ultime tappe, e l’azzurro della Bahrain – Victorious si mostra prudente, confidando di poter ancora giocare un ruolo chiave in questa difficile e emozionante gara.

Al termine della tappa di ieri del Giro d’Italia 2025, con arrivo a Vicenza, Tina Ruggeri di InBici ha intervistato Antonio Tiberi, ciclista della Bahrain – Victorious: l’azzurro ha parlato dell’arrivo, rivelatosi più duro del previsto, per poi descrivere in generale la sua condizione. Sull’ arrivo di tappa di Vicenza: “ É stato veramente veramente duro. E poi questi finali così esplosivi non è che mi piacciono troppo. Però dai, sono comunque contento di come sono riuscito a gestire la giornata, è stata veramente dura già dall’inizio “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Antonio Tiberi prudente: “La condizione é in crescita. Il Giro d’Italia si deciderà nelle ultime tappe”

