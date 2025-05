Antonio Tajani | L' Europa è la soluzione non il problema nella trattativa Ue-Usa sui dazi

Antonio Tajani afferma che l'Europa è la soluzione, non il problema, nelle trattative sui dazi con gli USA. Sottolinea l'importanza di rispettare le norme e di lavorare per ottenere i migliori risultati possibili, mantenendo un forte spirito europeista per garantire una maggiore protezione e unità all’interno dell’Unione.

"Il trattato e le norme dicono che tratta l' Unione Europea " sui dazi, "quindi io lavoro per aiutare l'Ue a raggiungere il migliore obiettivo possibile. Non mi ha mai convinto la retorica antieuropeista, sono un convinto europeista. Credo che noi siamo meglio protetti dall'Europa, ricordiamo sempre che 220 miliardi di beni esportati ci sono grazie all'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando le parole di Salvini al Festival di Trento sulla trattativa Ue-Usa sui dazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antonio Tajani: L'Europa è la soluzione, non il problema, nella trattativa Ue-Usa sui dazi

