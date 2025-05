Antonio Conte trasforma Napoli da decimo a scudetto proseguendo la carriera trionfante

Antonio Conte ha confermato il suo talento, portando il Napoli dal decimo posto allo scudetto. Con questa vittoria, il tecnico pugliese aggiunge un importante trionfo alla sua straordinaria carriera, che in Italia conta già cinque titoli in sette stagioni. Una dimostrazione della sua capacità di trasformare le squadre e di conquistare i vertici del calcio italiano.

Antonio Conte ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Con lo scudetto vinto dal Napoli, l’allenatore pugliese ha aggiunto un nuovo successo alla sua già straordinaria carriera. In Italia, infatti, ha vinto il campionato in ben cinque delle sette stagioni in cui ha guidato una squadra, registrando un impressionante tasso di vittoria pari al . L'articolo Antonio Conte trasforma Napoli da decimo a scudetto, proseguendo la carriera trionfante è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Antonio Conte trasforma Napoli da decimo a scudetto, proseguendo la carriera trionfante

Leggi anche questi approfondimenti

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione

Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarà indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio.

Antonio Conte, effetto boomerang: Napoli, troppa paura

Erano già nell'aria le polemiche riguardo alla formazione presentata da Vieira a Napoli, alimentate dalle dichiarazioni del presidente del Genoa, Zangrillo.

Crisi in arrivo a Napoli: Oriali preannuncia rottura con Antonio Conte per l’estate

Il mondo del calcio è in fermento: secondo recenti indiscrezioni de La Verità, il consolidato rapporto tra Antonio Conte e Lele Oriali potrebbe trovarsi di fronte a una crisi.

Conte demolisce il progetto Napoli: è caos totale!

Video Conte demolisce il progetto Napoli: è caos totale! Video Conte demolisce il progetto Napoli: è caos totale!

Cosa riportano altre fonti

Antonio Conte: il Martello del Calcio che Trasforma Squadre in Macchine da Vittoria

msn.com scrive: Antonio Conte, noto come 'Il Martello', continua a dimostrare la sua mentalità vincente portando il Napoli al successo.

Scudetto Napoli, la conferenza stampa di Conte interrotta dai calciatori. E il tecnico canta e balla

Lo riporta napoli.repubblica.it: La conferenza stampa di Antonio Conte, dopo la vittoria dello scudetto, si trasforma in una festa. Appena il tecnico prende la parola alcuni calciatori del Napoli fanno irruzione e lo interrompono ...

Conte travolto da un’irruzione improvvisa, la conferenza stampa si trasforma in una festa sfrenata

Secondo fanpage.it: Antonio Conte si è presentato regolarmente in sala stampa per affrontare la classica conferenza post partita come da protocollo, ma tutto è durato un ...