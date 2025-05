Antonio Conte nominato allenatore dell’anno dalla Lega Serie A

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è stato riconosciuto come miglior allenatore dell’anno dalla Lega Serie A. Con la sua guida, ha riportato il tricolore sotto il Vesuvio, ottenendo grandi successi e celebrando un successo significativo per i partenopei. L'articolo su ForzAzzurri.net racconta questa prestigiosa nomina e i risultati che hanno portato Conte a ricevere il premio.

L'articolo Antonio Conte nominato allenatore dell'anno dalla Lega Serie A proviene da ForzAzzurri.net.

Cosa riportano altre fonti

