Antonio Conte in purezza | Napoli cosa succederà se sarà addio

Antonio Conte, nella sua purezza e determinazione, potrebbe lasciare Napoli al termine di un ciclo. Se se ne andrà, sarà senza drammi, consapevole di aver dato tutto. Se invece continuerà, tanto di guadagnato. Napoli ha imparato ad apprezzare il suo stile: breve ma intenso, ecco cosa resta di uno dei protagonisti più autentici del calcio moderno.

Forse se ne andrà. Forse, come ha sempre fatto, Antonio Conte chiuderà un ciclo nel momento esatto in cui tutti vorrebbero che iniziasse. Ma se anche dovesse salutare, nessuno a Napoli ne farà un dramma. Se andrà avanti, tanto meglio. Se finirà qui, sarà stato bello così. Breve ma intenso. Conte non ha solo vinto lo scudetto: ha ricostruito una credibilità. Anzi, due. La sua e quella del Napoli. Era sbarcato in città tra mille interrogativi. Più suoi, intimi, profondi, che non della città. Anche se non lo ammetterà mai, qualche pensiero se l’è fatto: come ci è finito uno come me, maniacale predicatore di rigore, ordine, dedizione, in questo caos? La verità è che Conte è finito al Napoli perché era la migliore chiamata che aveva ricevuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Antonio Conte "in purezza": Napoli, cosa succederà se sarà addio

