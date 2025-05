Antitrust contro il telemarketing | Troppe informazioni ingannevoli

L'Antitrust ha acceso un faro sul telemarketing selvaggio, spesso ingannevole e invasivo. Telefonate continui da numeri italiani, in realtà da call center esteri, propongono cambi di contratti e tariffe più vantaggiose per energia e telecomunicazioni, ma molte sono basate su informazioni ingannevoli. Un intervento decisivo per tutelare i consumatori da pratiche scorrette e spam telefonico.

Telefonate continue, da numeri italiani (in realtà da call center esteri) che proponegono cambi di contratti e tariffe più favorevoli per energia e telecomunicazioni. Troppe chiamate sono basate su informazioni ingannevoli e l'Antitrust ha acceso un faro sul telemarketing selvaggio, definito "scorretto". L'autorità guidata da Roberto Rustichelli ha avviato un'indagine nei confronti di 7 società che gestiscono i call center incriminati: Action S.r.l., Fire S.r.l., J.Wolf Consulting S.r.l. e Noma Trade S.

L’Antitrust contro sette call center: aperta istruttoria per telemarketing scorretto

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria contro sette call center distribuiti in Italia, sospettati di pratiche di telemarketing scorretto.

