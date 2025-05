Anticiclone delle Azzorre anticipa l’estate | sole temperature oltre 30 e rovesci

L'anticiclone delle Azzorre anticipa l'estate, portando sole, temperature oltre i 30°C e occasionali rovesci. Dopo settimane di instabilità e piogge, le previsioni indicano un miglioramento progressivo, con un clima più stabile e soleggiato a partire dalla metà della prossima settimana. Un vero cambio di volto del tempo, per una pausa estiva più soleggiata e calda.

Il tempo sembra finalmente in procinto di cambiare volto, allontanando le instabilità che hanno dominato le ultime settimane. Dopo giorni caratterizzati da piogge e acquazzoni, le previsioni indicano un progressivo miglioramento che porterà, a partire dalla metà della prossima settimana, un clima tipicamente estivo, con cieli sereni e temperature che, in alcuni casi, supereranno i 30°C.

