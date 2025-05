Anteprima d’Estate di Artigiano in Fiera Riecco la Zona Rossa

Riecco la Zona Rossa intorno a Fiera Milano Rho, in occasione di Anteprima d’Estate di Artigianato in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno, l’area torna ad amplificare l’atmosfera di questo evento, frutto di una decisione condivisa tra Prefettura e Comune, per garantire sicurezza e valorizzare l’artigianato di qualità.

Torna in occasione di Anteprima d’Estate, l’evento organizzato da Artigianato in Fiera dal 29 maggio al 2 giugno, la Zona Rossa intorno ai padiglioni di Fiera Milano Rho. Lo ha deciso la Prefettura nel corso di una riunione tra il prefetto Claudio Sgaraglia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e quello di Rho, Andrea Orlandi, oltre ai vertici di Fiera Milano Spa. La Zona Rossa prevede il divieto di stazionamento per chi assume comportamenti aggressivi o molesti e per chi è stato segnalato per reati in materia di stupefacenti, furti, rapine, danneggiamenti, porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anteprima d’Estate di Artigiano in Fiera. Riecco la Zona Rossa

Contenuti che potrebbero interessarti

Artigiano in Fiera, pagamenti facili, veloci e sicuri per tutti myPos protagonista Anteprima d’estate

myPos torna protagonista ad Anteprima d'Estate, dopo il successo di Artigiano in Fiera. La fintech innovativa offre pagamenti facili, veloci e sicuri per micro, piccole e medie imprese, supportando così la crescita dell'artigianato.

Artigiano in Fiera, Piemonte protagonista di Anteprima d’Estate

Il Piemonte si conferma protagonista di Anteprima d’Estate, l’evento estivo dedicato all’artigianato di eccellenza promosso da Artigiano in Fiera.

Artigiano in Fiera, Piemonte protagonista di Anteprima d’Estate

Il Piemonte si distingue come protagonista di Anteprima d’Estate, l’evento estivo che celebra l’artigianato italiano e internazionale.

ARTIGIANO IN FIERA ANTEPRIMA D'ESTATE

Video ARTIGIANO IN FIERA ANTEPRIMA D'ESTATE Video ARTIGIANO IN FIERA ANTEPRIMA D'ESTATE

Su questo argomento da altre fonti

Artigiano in Fiera presenta Anteprima d’Estate: dal 29 maggio al 2 giugno, ingresso con pass gratuito; Artigiano in Fiera: anteprima estate. Tutto quello che c'è da sapere; Ad Anteprima d’Estate: il nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera; Anteprima d’Estate di Artigiano in Fiera. Riecco la Zona Rossa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Artigiano in Fiera presenta Anteprima d’Estate: dal 29 maggio al 2 giugno, ingresso con pass gratuito

milanotoday.it scrive: È ufficialmente scattato il conto alla rovescia per Anteprima d’Estate, la nuova vetrina sulla maestria e sulla creatività dell'artigianato italiano e mondiale in una veste estiva. Il nuovo appuntamen ...

Artigiano in Fiera Anteprima d'Estate con 50 Paesi dal mondo

Scrive ansa.it: Scatta il conto alla rovescia per Anteprima d'Estate. Il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera è in calendario a Fieramilano Rho dove, dal 29 maggio al 2 giugno, sono attesi 760 artigiani ...

Artigiano in Fiera_Anteprima d’estate: dal 29 maggio al 2 giugno a Fieramilano Rho

cosedicasa.com scrive: Prima edizione di Anteprima d’Estate, il nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera: ecco di cosa si tratta, cosa vedere, i biglietti per entrare e come arrivare.