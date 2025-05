Annuncio Sinner | le parole alla vigilia del Roland Garros sono chiare

Le parole di Jannik Sinner prima di Roland Garros sono chiare: è già al lavoro a Parigi con la sua squadra. Dopo aver sorpreso a Roma agli Internazionali d’Italia, il talento italiano si prepara a sfidare le big del torneo francese, determinato a confermare il suo crescente stato di forma. La vigilia del Major più ambizioso si apre con grande entusiasmo e aspettative.

Jannik Sinner è arrivato a Parigi e si è già messo al lavoro con la sua squadra: queste le parole che ha riferito alla vigili dell'Open di Francia. Jannik Sinner, a Roma nel corso degli Internazionali d'Italia, ha superato le aspettative di chiunque; comprese le sue e quelle della sua squadra. Non che ci fosse mancanza di fiducia, anzi, ma dopo tre mesi fermo – per la squalifica concordato con la Wada – non ci si aspettava addirittura una finale su terra nel Masters 1000 nella Capitale. Solamente Carlos Alcaraz, favorito su terra, è riuscito ad avere la meglio sul n.

