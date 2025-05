Annunci falsi per camere in b&b portata a Pontedecimo

Per cinque anni, una donna di 45 anni ha realizzato annunci falsi per camere in B&B a Pontedecimo, perpetuando truffe dal 2020 al 2025. I carabinieri di Carasco l'hanno arrestata, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dalla procura, nonostante fosse già in regime di detenzione domiciliare, per fermare questa lunga serie di frodi.

Per cinque anni, dal 2020 al 2025, ha continuato a commettere truffe. Per questo i carabinieri di Carasco hanno arrestato una donna italiana 45enne, già in regime di detenzione domiciliare. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla locale autorità giudiziaria.

