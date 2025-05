Annunci falsi per camere in b&b portata a Pontedecimo

Una donna italiana di 45 anni, già agli arresti domiciliari, è stata arrestata dai carabinieri di Carasco per aver diffuso annunci falsi di camere in B&B a Pontedecimo. La truffa, perpetrata dal 2020 al 2025, comprendeva varie false inserzioni. L'arresto è stato disposto dall'autorità giudiziaria, nell'ambito di un'operazione contro truffe online.

Per cinque anni, dal 2020 al 2025, ha continuato a commettere truffe. Per questo i carabinieri di Carasco hanno arrestato una donna italiana 45enne, già in regime di detenzione domiciliare. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla locale autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Annunci falsi per camere in b&b, portata a Pontedecimo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Annunci falsi per camere in b&b, portata a Pontedecimo

Per cinque anni, una donna di 45 anni ha realizzato annunci falsi per camere in B&B a Pontedecimo, perpetuando truffe dal 2020 al 2025.

Isola dei Famosi, buffonata falsi ritiri: il caso Angelo Famao, Leonardo Brum e Antonella Mosetti

L’Isola dei Famosi 2025 si trasforma in una buffonata, tra ritiri sorprendenti e polemiche imperanti.

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 50 nuovi annunci di lavoro

BRINDISI - Il mercato del lavoro a Brindisi e provincia si presenta dinamico, con 50 nuovi annunci di lavoro che si aggiungono ai 139 già attivi.