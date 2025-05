Anna Maria Bernini | Attrazione di Talenti Globali e Sfide per l' Università Italiana

Anna Maria Bernini sottolinea l'importanza di attrarre talenti globali per rafforzare l'università italiana, puntando a creare connessioni senza confini. Contrariamente alle politiche di Trump, l'obiettivo è favorire un ambiente aperto e inclusivo, riconoscendo che ricerca, formazione e università traggono beneficio dall'internazionalizzazione e dalla valorizzazione delle diversità.

"Abbiamo cercato di fare il contrario di quello che sta facendo Trump. Quello che abbiamo cercato di fare è stato attirare persone da fuori. Noi vogliamo attirare persone nel nostro Paese, perché secondo noi la ricerca, come l'università e la formazione, non devono avere confini, ma connessioni". Lo ha detto la ministra per l'università e la ricerca Anna Maria Bernini al Festival dell'Economia di Trento, intervenendo nel panel "Finanziamenti internazionali, ricerca e università". "In questi anni la nostra priorità è stata garantire libertà e cosmopolitismo per l'università, che non si chiama università a caso: deve essere libera la partecipazione e la manifestazione di qualsiasi pensiero.

