Anm | Dissenso Assoluto sulla Riforma della Giustizia Parodi Critica a Palermo

Il dissenso di ANM sulla riforma della giustizia a Palermo è netto. Parodi critica duramente il governo, sottolineando come questa riforma non favorisca l’efficienza del sistema giudiziario, esprimendo la propria contrarietà a tutte le forze politiche. Una posizione forte e chiara, che riflette la preoccupazione di un settore strategico per la tutela dei diritti e la legalità.

"Alla presidente del Consiglio, al ministro e poi a tutti i gruppi parlamentari, compresi quelli della maggioranza, sono state ulteriormente rappresentate le motivazioni del nostro assoluto dissenso verso questa riforma che, come abbiamo detto più volte, non giova assolutamente all'efficienza della giustizia ". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, incontrando i giornalisti a Palermo, a margine del comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati che si tiene nell'aula magna della corte di appello del tribunale di Palermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anm: Dissenso Assoluto sulla Riforma della Giustizia, Parodi Critica a Palermo

