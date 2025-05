Angela Taccia alla ‘guerra’ di Garlasco per Sempio | Io attaccata perché giovane e donna Dicono che non sono all’altezza? Non mollo il caso

Angela Taccia, avvocata di Garlasco, affronta le polemiche legate alla "guerra" sui social e le critiche di giovani e donne che mettono in dubbio la sua competenza. L’Ordine di Milano ha sottolineato l’importanza del rispetto dei principi deontologici tra avvocatura, media e social. Angela respinge le accuse, precisando di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari.

Garlasco (Pavia) – Avvocata, l’Ordine di Milano ha richiamato «l’attenzione sull’importanza del rispetto dei principi deontologici che regolano i rapporti tra l’avvocatura, i mezzi di informazione e i social network»: era riferito a lei? “Non mi risultano illeciti o provvedimenti disciplinari. Non ho ricevuto alcuna pec. Proprio l’altro giorno ho incontrato il presidente Antonino La Lumia e non mi ha detto niente. Anche a mia madre, pure lei avvocata, non ha detto niente. Giovedì l’ha incontrata e le ha chiesto come stessi, non l’ha invitata a redarguirmi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Angela Taccia alla ‘guerra’ di Garlasco per Sempio: “Io attaccata perché giovane e donna. Dicono che non sono all’altezza? Non mollo il caso”

