Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati VIDEO

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno celebrato il loro matrimonio, condividendo un emozionante video del loro giorno speciale. Fiori d'arancio, felicitĂ e amore sono stati protagonisti di questa bellissima celebrazione, che ha conquistato i fan. Scopriamo insieme i dettagli di questa coppia felice e il loro nozze da sogno.

Fiori d'arancio per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione!

Chi ha firmato l’abito da sposa di Arianna Cirrincione per il matrimonio con Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione ha scritto il suo sogno nel suo abito da sposa, progettato da lei stessa. Dopo sei anni d’amore e la nascita della loro figlia, Arianna e Andrea Cerioli hanno celebrato il loro matrimonio.

Andrea Cerioli sposa Arianna Cirrincione, oggi il matrimonio ?intimo? in collina: la location, gli abiti e gli invitati, tutto quello che c'è da sapere

Oggi, sabato 24 maggio, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si preparano a vivere un matrimonio intimo in collina.

