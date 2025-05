Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati | nozze da sogno e vip in Toscana

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola in Toscana, nel cuore di Valle. Sabato 24 maggio 2025, una data indimenticabile per i fan di Uomini e Donne, ha visto questa coppia amata da tutti pronunciare il fatidico sì, regalando un evento da sogno tra vip e amici più cari.

Un matrimonio da favola per Andrea e Arianna. Sabato 24 maggio 2025 è una data che i fan di Uomini e Donne difficilmente dimenticheranno: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, tra le coppie più amate del programma di Maria De Filippi, sono diventati marito e moglie. La cerimonia si è tenuta a Valle di Badia, antico borgo immerso nel verde in provincia di Pisa, in un’atmosfera elegante e intima, circondati da amici, parenti e volti noti del mondo dello spettacolo. Le promesse d’amore che hanno commosso tutti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it