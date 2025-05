Andrea Berta in contatto con Rafael Leao per quanto riguarda l’Arsenal Move

Secondo recenti indiscrezioni, Andrea Berta, direttore sportivo dell’Arsenal, sarebbe in contatto con Rafael Leao, attaccante del Milan, in merito a un possibile trasferimento a fine stagione. La notizia, che circola online, sottolinea l’interesse dei Gunners verso il talento portoghese, mentre Berta è stato visto sugli spalti durante una partita, alimentando le speculazioni sul futuro dell’attaccante.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Andrea Berta, direttore sportivo dell’Arsenal, guarda dagli spalti. (Foto di Justin SetterfieldGetty Images) L’Arsenal è interessato a firmare l’attaccante internazionale portoghese Rafael Leao di AC Milan alla fine della stagione. Secondo la pubblicazione francese FootmerCato, hanno un interesse definito per l’attaccante di 25 anni e il regista sportivo dell’Arsenal, Andrea Berta, ha chiamato il giocatore dieci giorni fa. Sarà interessante vedere se il follow -up dell’Arsenal sul proprio interesse con un’offerta ufficiale di firmare il giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Andrea Berta in contatto con Rafael Leao per quanto riguarda l’Arsenal Move

