Andate a casa | la contestazione dei tifosi del Milan contro la società – Il video

Durante l'ultima giornata di Serie A a San Siro, i tifosi del Milan hanno pronunciato un forte messaggio di contestazione verso la società, formando con i loro cori e l'evacuazione dei seggiolini le parole "Go home". Un gesto simbolico che riflette il disappunto e le richieste di cambiamento degli ultras, evidenziando le tensioni tra tifosi e dirigenza in questa stagione.»

« Go home ». È il messaggio forte e inequivocabile che la Curva Sud ha voluto lanciare questa sera durante l’ultima partita di campionato tra Milan e Monza, valida per la 38esima giornata di Serie A. I tifosi organizzati si sono disposti nei seggiolini dello stadio San Siro formando due parole semplici ma pesanti, rivolte alla dirigenza rossonera: «Go Home» (andate a casa, ndr ). E dopo 15 minuti dall’inizio del match hanno lasciato lo stadio. Il gesto è solo l’ultimo atto di una giornata di forte contestazione, iniziata nel pomeriggio davanti alla sede del club, al Portello, dove migliaia di tifosi rossoneri si sono radunati per manifestare tutta la loro frustrazione nei confronti della proprietà e dei vertici societari. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «Andate a casa»: la contestazione dei tifosi del Milan contro la società – Il video

